Расправился с особой жестокостью: жителю Калараша “светит” пожизненное за убийство

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Прокуратура Каларашского района направила в суд дело в отношении 22-летнего мужчины, обвиняемого в умышленном убийстве, совершённом с особой жестокостью.

Обвиняемый, находясь в состоянии в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта напал на бывшего учителя. Затем в ход пошли ножницы и ножи. Согласно экспертному заключению, жертве нанесли 154 раны.

По заключению психиатра, обвиняемый на момент совершения преступления был вменяем. Мужчина полностью признал свою вину. Ему грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

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