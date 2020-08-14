Распоряжение генпримара: в столице пройдет школьная ярмарка

0

Традиционная школьная ярмарка в этом году будет организована возле ТЦ «Zity Mall» по адресу Каля Ешилор, 8 в секторе Буюканы с 26 по 30 августа. Соответствующее распоряжение подписал генеральный примар Ион Чебан.

– Это место было выбрано в связи с тем, что МВЦ «Moldexpo», где обычно проходила ярмарка, – сейчас является Центром приема пациентов с подозрением на COVID-19. В то же время с 25 августа по 6 сентября будут организованы школьные ярмарки в секторах Кишинева, чтобы избежать скопления людей, – отметил глава столицы.

Претуры определят места проведения ярмарок, программу деятельности, ассортимент товаров в соответствии с тематикой и выдадут разрешения на деятельность профильным экономическим агентам.

Генпримар также обратился к гражданам и экономическим агентам с просьбой в обязательном порядке следовать рекомендациям специалистов для предотвращения распространения коронавируса: соблюдать социальную дистанцию, носить защитные маски, использовать дезинфицирующие средства.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.