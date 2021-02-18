Расположились на природе: двух приятелей задержали за курение марихуаны

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В Дубоссарах недалеко от реки Днестр задержали двух подозрительных мужчин. Местные жители курили из самодельного приспособления для употребления наркотических средств.

При осмотре около машины милиционеры обнаружили завёрнутую в бумагу растительную массу, похожую на марихуану. Курительные приспособления и содержимое свёртка были направлены на экспертизу.

Нарушители задержаны, обстоятельства инцидента выясняются.

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