Расплавилась проводка: в сельском доме произошёл пожар

Расплавилась проводка: в сельском доме произошёл пожар

Хозяева частного дома в селе Гершуновка растопили печь. Утром обнаружили, что в жилище нет света, а из отверстия в потолке видны искры. Поднявшись на чердак, владельцы заметили тлеющие балки и сразу вызвали пожарных.

На ликвидацию возгорания потребовалось менее часа. Площадь горения составила 2 квадратных метра, пишет mvdpmr.org.

Специалистами была установлена причина пожара – тепло от печи расплавило провода, которые проходили над ней по потолку. Нарушение правил пожарной безопасности и привело к происшествию.

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