Расплачивался фальшивыми деньгами: мошенник из столицы получил тюремный срок

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Столичный суд приговорил 39-летнего мужчину к лишению свободы сроком на 6 лет, с отбыванием наказания в пенитенциарном учреждении полузакрытого типа.

Согласно обвинительному заключению, мужчина по сговору с сожительницей разменивал поддельные 50-долларовые банкноты и использовал деньги для покупок. Сообщается, что ранее обвиняемый уже нарушал закон.

До вступления приговора в законную силу мужчина находится под арестом.

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