Расписалась в собственной беспомощности: Санду признала, что не может разблокировать внешнее финансирование Молдовы

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Вернулась из Брюсселя с пустыми руками. В ходе пресс-конференции по итогам визита Майя Санду признала, что ей не удалось разблокировать внешнее финансирование страны.

Глава государства заявила, что европейцы обусловили выделение средств преодолением политического кризиса, который в нашей стране только усугубляется.

– У нас должна быть стабильная и ответственная власть. Когда это произойдёт, все фонды ЕС будут разблокированы, в Молдову поступит большое количество средств, – заявила Санду после возвращения из Брюсселя, пишет ntv.md.

Напомним, после отставки Иона Кику Майя Санду обязана, согласно Конституции, выдвинуть кандидатуру на должность премьер-министра, однако отказывается это делать. Эксперты отмечают, что таким образом она нарушает высший закон страны, а лидер социалистов Игорь Додон обвиняет Санду в провоцировании правительственного и конституционного кризиса в Молдове.

Ранее ПСРМ потребовала от президента выдвинуть до 1 февраля кандидата в премьеры. Кроме того, социалисты обратились в КС, чтобы узнать, какие санкции грозят Санду за отказ от этого.

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