Распилили детские качели: двум женщинам помешал их скрип

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Во дворе одного из домов в Рыбнице две женщины спилили детские качели-балансиры. Бдительные граждане сняли их противоправные действия и отправили видео правоохранителям. На место выехала опергруппа.

Оказалось, инициатором «расправы» была 45-летняя горожанка. Женщина пояснила, что на протяжении года ей мешал громкий стук при ударе качели о землю. Бороться с раздражающим звуком она решила радикально: до прибытия милиции успела отпилить часть доски и выбросила её в мусор. Сумма ущерба устанавливается, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Правоохранители проводят проверку. За умышленное повреждение чужого имущества жительница города будет привлечена к административной ответственности.

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