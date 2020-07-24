Раскрыты 5 краж и одно убийство, задержаны 28 преступников: результаты деятельности полиции

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В период с 10 по 23 июля мобильные команды Батальона патрулирования и оперативного реагирования Управления полиции муниципия Кишинёв пришли на помощь по 3 057 запросам жителей столицы, которые столкнулись с различными преступлениями или происшествиями.

По данным пресс-службы столичной полиции, за отчётный период полицейские провели 24 спецоперации, в результате которых были задержаны 28 авторов преступлений и их сообщников. Кроме того, полицейские получили инструктаж о действиях, связанных с запросами, в которых фигурируют люди с подозрением на COVID-19.

Кроме того, команды Батальона патрулирования раскрыли 5 краж, 2 грабежа, 4 преступления, связанных с наркотиками, 9 случаев хулиганства, 1 угон автомобиля и 1 убийство. В результате следственных мероприятий были задержаны 8 человек, находившихся в уголовном розыске, 12 государственных должников и найдены 11 пропавших без вести человек. За отчётный период к административной ответственности было привлечено 139 человек.

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