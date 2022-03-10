Раскрыто влияние коронавируса на мозг

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Исследователи из Оксфордского университета раскрыли влияние COVID-19 на мозг. Об этом сообщает The Daily Mail.

Британские учёные сообщили, что коронавирусная инфекция вызывает уменьшение объёма мозга. В исследовании приняли участие 785 человек в возрасте от 51 до 81 года, из них 401 человек переболел COVID-19. Добровольцы прошли через два сканирования мозга. Отмечается, что у тех, кто переболел коронавирусом, его объём сократился сильнее, передаёт lenta.ru.

По данным исследования, такое влияние инфекции на мозг не зависит от степени тяжести заболевания. Учёные сообщили, что COVID-19 не только вызывает временное ухудшение когнитивных способностей, но и снижает их навсегда.

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