Раскрыто влияние коронавируса на фигуру

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Российский вирусолог, инфекционист Николай Малышев и завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Энгельгардта профессор Петр Чумаков раскрыли влияние коронавируса на фигуру.

По их словам, у болеющих COVID-19 может наблюдаться быстрая потеря мышечной массы, пишет lenta.ru.

– Когда человек болеет и долго лежит — это всегда приводит к потере веса. Это, к сожалению, в основном не жир, а мышечная ткань, — уточнил Малышев, добавив, что также во время болезни из организма уходит вода.

Поэтому, по словам медика, использовать коронавирус в качестве средства для похудения не получится. В свою очередь, Чумаков заметил, что во время тяжёлой болезни у людей повышается температура, и они за два-три дня теряют в весе до 7-10 килограммов.

– Вряд ли этот процесс будет продолжаться долго, поскольку это потеря мышечной массы, — заявил вирусолог, отметив, что со временем её можно восстановить.

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