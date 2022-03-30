Раскрыта коррупционная схема в столичном кожно-венерологическом диспансере: задержаны трое

Раскрыта коррупционная схема в столичном кожно-венерологическом диспансере: задержаны трое

Офицеры НАЦ задержали двух сотрудников Муниципального кожно-венерологического диспансера и администратора автошколы по подозрению в пассивной коррупции и извлечении выгоды из влияния. Задержанные организовали преступную схему, с помощью которой упрощали процедуру прохождения медкомиссии для получения водительского удостоверения.

Согласно материалам дела, администратор автошколы и сотрудники диспансера систематически получали взятки в размере от 200 до 1000 леев, а взамен допускали кандидатов на получение водительских прав к медкомиссии без необходимых документов. Кроме того, руководитель учреждения брал деньги у учеников за хорошие результаты экзаменов.

Сотрудники НАЦ провели по данному делу 37 обысков. Подозреваемые задержаны на 72 часа. Им грозит до 7 лет лишения свободы.

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