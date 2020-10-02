Раскрыта коррупционная схема в Нацагентстве автотранспорта. Задержаны 8 человек

0

Восемь человек, среди которых бывшие и действующие сотрудники Национального агентства автотранспорта, а также экономические агенты были задержаны офицерами НАЦ по подозрению в злоупотреблении служебным положением и подделке официальных документов. Предполагается, что они наладили преступную схему, посредством которой получали незаконную прибыль от продажи документов, разрешающих перевозку товаров.

Согласно материалам дела, с 2019 года бывшие и действующие сотрудники Нацагентства автотранспорта продавали по 200-500 евро документы, разрешавшие перевозку товаров некоторым компаниям, у которых не было на это права. Преступную схему наладили и сами перевозчики, которые продавали эти же сертификаты другим агентам. С помощью химических веществ они стирали с документов первоначальные данные и вводили необходимые. Офицеры НАЦ идентифицировали по меньшей мере 300 случаев фальсификации разрешений.

По данным пресс-службы Центра, сегодня в рамках уголовного дела было проведено 8 обысков: 4 – у бывших и действующих сотрудников Нацагентства автотранспорта, 3 – у экономических агентов и ещё один – у человека, который занимался подделкой документов.

Задержанных сопроводили в НАЦ. На их имена были возбуждены уголовные дела. Виновным грозит штраф в размере до 2 350 условных единиц или от 2 до 6 лет тюремного заключения с лишением в обоих случаях права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью на срок от 5 до 10 лет.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.