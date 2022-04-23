Раскрыта диета, которая замедляет иммунное старение

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Диета с пониженным содержанием калорий может положительно повлиять на иммунную систему. К такому выводу пришли исследователи, изучив микробиом кишечника.

Учёные сначала проанализировали, как очень низкокалорийная диета (800 ккал/день в течение 8 недель) влияла на микробиом кишечника женщины с ожирением. На следующем этапе исследователи пересадили кишечную микробиоту до и после диетического вмешательства мышам. Таким образом они смогли определить влияние кишечного микробиома на обмен веществ и иммунную систему, пишет ferra.ru.

В итоге благодаря пересадке микробиоты, изменённой диетой, метаболизм глюкозы улучшился, а отложение жира уменьшилось. Кроме того, снизился уровня специфических Т- и В-клеток. Это указывает на задержку иммунного старения, пояснили исследователи.

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