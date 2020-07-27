Раскрыта деятельность международной ОПГ: в махинациях с документами участвовали супруги из Молдовы (ВИДЕО)

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Правоохранители пресекли деятельность преступной группировки, в которую входили два наших соотечественника и четверо украинцев. Все они занимались незаконным восстановлением украинского гражданства для заявителей из Молдовы, России, Узбекистана, Казахстана, Афганистана и Сирии.

По данным пресс-службы Генерального инспектората полиции, в группировку вошла супружеская пара из Молдовы, 50-летний мужчина и его 46-летняя жена. Оба являются госслужащими – один из них сотрудник Агентства госуслуг, второй – сотрудник Таможенной службы. Согласно предварительным данным, они занимались преступной деятельностью в течение трёх лет.

Последними “клиентами” ОПГ были граждане Молдовы, которые находились в международном розыске. Члены группировки выдали им “липовые” украинские документы, получив за это денежное вознаграждение в размере до 3 000 евро.

В рамках расследования на территории страны было 17 проведено обысков, в результате которых были изъяты украинские паспорта, молдавские свидетельства о рождении, доверенности, справки о смерти, а также одно служебное удостоверение. Все документы были сфальсифицированы. Украинские власти также провели обыски на территории своей страны, а точнее в Виннице и Черновцах. В результате спецоперации были найдены фальшивые документы, выданные на имена граждан Молдовы, Афганистана, Сирии, России, Узбекистана и Казахстана.

После обысков 50-летнего гражданина Молдовы поместили под домашний арест. Фигуранты дела из Украины также находятся под следствием. Виновным грозит от 5 до 7 лет лишения свободы.

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