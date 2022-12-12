Раскидали по чемоданам: в аэропорту выявили целую группу табачных контрабандистов

Раскидали по чемоданам: в аэропорту выявили целую группу табачных контрабандистов

Сотрудники Таможенной службы раскрыли схему по незаконному вывозу из страны табачных изделий.

В аэропорту Кишинёва таможенники проверили пассажиров рейса Кишинёв-Лондон. В багаже десяти граждан обнаружили незадекларированные 6105 пачек сигарет различных марок. В чемоданах каждого из 5 мужчин и 5 женщин было от 400 до 700 пачек.

Сигареты подлежат конфискации, нарушителям закона грозит наказание.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md