Раскидали по чемоданам: в аэропорту выявили целую группу табачных контрабандистов

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Сотрудники Таможенной службы раскрыли схему по незаконному вывозу из страны табачных изделий.

В аэропорту Кишинёва таможенники проверили пассажиров рейса Кишинёв-Лондон. В багаже десяти граждан обнаружили незадекларированные 6105 пачек сигарет различных марок. В чемоданах каждого из 5 мужчин и 5 женщин было от 400 до 700 пачек.

Сигареты подлежат конфискации, нарушителям закона грозит наказание.

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