Раскалился дымоход: пожарные потушили загоревшуюся баню

Житель Паркан заметил дым над строением во дворе соседского дома. Мужчина вызвал пожарных.
Как оказалось, воспламенилась баня. Огонь успел частично повредить крышу и деревянные перекрытия, пишет mvdpmr.org.
Хозяйка дома рассказала, что вечером растопила баню. По всей видимости, раскалилась металлическая труба дымохода, из-за чего загорелось перекрытие кровли.
Обстоятельства инцидента выясняются.
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