Раскалился дымоход: пожарные потушили загоревшуюся баню

Раскалился дымоход: пожарные потушили загоревшуюся баню

Житель Паркан заметил дым над строением во дворе соседского дома. Мужчина вызвал пожарных.

Как оказалось, воспламенилась баня. Огонь успел частично повредить крышу и деревянные перекрытия, пишет mvdpmr.org.

Хозяйка дома рассказала, что вечером растопила баню. По всей видимости, раскалилась металлическая труба дымохода, из-за чего загорелось перекрытие кровли.

Обстоятельства инцидента выясняются.

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