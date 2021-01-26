Раскалился дымоход: пожарные потушили загоревшуюся баню

0

Житель Паркан заметил дым над строением во дворе соседского дома. Мужчина вызвал пожарных.

Как оказалось, воспламенилась баня. Огонь успел частично повредить крышу и деревянные перекрытия, пишет mvdpmr.org.

Хозяйка дома рассказала, что вечером растопила баню. По всей видимости, раскалилась металлическая труба дымохода, из-за чего загорелось перекрытие кровли.

Обстоятельства инцидента выясняются.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.