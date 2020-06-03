Расходы на участие молдавских военных в Параде Победы в Москве полностью покроет российская сторона (ВИДЕО)

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Об этом в рамках программы на “Спутник Молдова” заявил Игорь Додон.

Президент подтвердил, что в масштабном мероприятии примут участие 75 молдавских военных.

– Все расходы, в том числе авиаперелет, полностью покроет российская сторона. Бюджетных затрат не будет, – сказал он.

Напомним, Парад Победы состоится в российской столице 24 июня. Ранее Владимир Путин официально пригласил на него Игоря Додона. Президент приглашение принял и подтвердил свое участие.

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