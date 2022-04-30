Расходы на производство вина вдвое выросли в Молдове

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Дорожают электроэнергия, удобрения и тара, а из-за проблем с логистикой упали продажи. У винодельческих компаний до сих пор долги за заготовленный осенью прошлого года виноград.

Главные торговые пути перекрыты. Возить молдавское вино через Украину теперь нельзя ни по суше, ни по морю. В Одесском порту уже два месяца ждет отправки партия товара на полтора миллиона евро, передает mir24.tv.

– Заблокированы вина семи винодельческих компаний. Мы попросили помощи в возврате товара, обратились в таможенную службу. Обещали, что найдутся пути выхода. Двум компаниям удалось вернуть свой товар, сейчас эти партии перенаправлены, – сказала директор Национального бюро винограда и вина Елизавета Бряхнэ.

Экспорт в Китай, США и Канаду теперь идет через румынский порт Констанца. А в Россию и Беларусь фуры с вином едут через пол-Европы. Проблемы есть на польской границе в направлении Союзного государства.

– Производители говорят, что машина с товаром там может простаивать неделю, а то и две. Поэтому многие водители отказываются туда ездить. За две недели они могут сделать три-четыре рейса в Европу, – отметила Бряхнэ.

Из-за проблем с логистикой продажи молдавского вина упали на 35%. Параллельно растут расходы на производство. Недавно в Молдове на треть подорожала электроэнергия. По новым ценам виноделы теперь покупают и тару для вина.

– Повысилась стоимость комплектующих – бутылки, этикетки, коробки. Подорожание от 30% до 60%. Но нам пока удалось сдержать такой рост цен на нашу продукцию благодаря рентабельности. Мы повысили цены на вино на 15%, – сказал директор винодельческого предприятия Виорел Гараз.

Крупные компании поднимают цены, а мелкие винодельни еще и сокращают производство – спрос на алкогольную продукцию на местном рынке невысок.

– Ситуация в мире уже несколько лет сильно влияет на отрасль: сначала пандемия, сейчас другие факторы в регионе. Все это заставляет людей быть экономными, покупать только необходимое. Откладывать деньги и не тратить много, – отметила сомелье винодельни Рада Раду.

Вино урожая этого года будет еще дороже, говорят производители. Почти в два раза увеличились расходы на уход за виноградниками. Подорожали удобрения, дизтопливо для тракторов и рабочая сила.

Молдавские производители вина просят у правительства и Нацбанка увеличить срок выплаты траншей по кредитам до 12 месяцев и по возможности предоставить под госгарантию кредиты под нулевой процент сроком на один год.

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