Расходы на оборону Молдовы в 2023 году вырастут на 50%

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Власти Молдовы планируют увеличить на 50% расходы на оборону в будущем году. Об этом говорится в проекте Закона о государственном бюджете на 2023 год, обсуждение которого начал в понедельник парламент.

– Бюджет Министерства обороны составит в будущем году 1,697 млрд леев, что на 50% больше, чем в этом году, – сообщил глава ведомства Анатолий Носатый на своей странице в соцсети.

Он пояснил, что часть дополнительных средств позволит увеличить на 10-20% зарплаты военнослужащим, сделать более привлекательной службу по контракту и провести реформы.

Накануне президент Молдовы Майя Санду заявила в интервью телеканалу CNN, что США, ЕС и НАТО увеличили помощь для укрепления обороноспособности республики. По её словам, на эти цели будет выделено более €40 млн, чтобы Молдова была вооружена по стандартам Североатлантического альянса. Госсекретарь Минобороны Валерий Мижа пояснил, что молдавская армия уже получает лёгкое стрелковое оружие для участников миротворческих операций, также планируются поставки современных мобильных платформ, средств связи и беспилотников, передаёт ТАСС.

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