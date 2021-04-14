Расчетный счет для бизнеса в Тинькофф

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Если вы хотите быстро открыть расчетный счет для бизнеса, то обратите свое внимание на услуги Тинькофф банка.

Он предлагает открытие счета для бизнеса в онлайн режиме, вам не придется никуда ехать и тратить свое время. Счет открывается бесплатно. Менеджер привезет вам все необходимые документы тоже бесплатно в удобное время. Банк предлагает выгодные условия обслуживания счета. Он заботится о комфорте своих клиентов.

Открытие расчетного счета в Тинькофф имеет целый ряд преимуществ. Счет открывается максимально быстро и просто. Реквизиты контрагентам отправляются в день подачи заявки. Открытие счета займет у вас всего один день. Банк предлагает своим клиентам максимально длинный платежный день. Моментальные платежи на счета в других банках проводятся с 01:00 до 21:00 по московскому времени. Платежи на счета Тинькофф проводятся круглосуточно.

Банк начисляет вам до трех процентов годовых на остаток средств на счету. Каждому клиенту предоставляется персональный менеджер. С ним вы сможете быстро решить все вопросы как в чате, так и по телефону. Клиентам доступна услуга овердрафта. Это очень удобно, когда нужно срочно провести платеж, а собственных средств недостаточно. Управлять счетом можно при помощи интернета как с компьютера, так и при помощи удобного мобильного приложения.

В банке можно открыть расчетный счет как для ИП, так и для ООО. Банк предлагает максимально выгодные условия для каждой группы клиентов. Для ИП банк предлагает выгодные тарифы на обслуживание счета. Клиентам предоставляются услуги онлайн-банкинга и онлайн-бухгалтерии.

Банк предлагает несколько тарифов на обслуживание счетов. Вы можете выбрать наиболее подходящий среди них. Простой тариф подходит для начинающих предпринимателей. Продвинутый предназначен для нужд малого бизнеса, а профессиональный тариф подходит для бизнеса с большими оборотами. Также клиенты могут выбирать премиальное обслуживание и устанавливать свои правила. Банк адаптируется под потребности вашего бизнеса и предлагает вам индивидуальные условия обслуживания. При премиальном обслуживании переводы физическим лицам и выплаты заработной платы являются бесплатными. При открытии счета вам станут доступны все возможности расчетно-кассового обслуживания.

Акционерное Общество “Тинькофф Банк”

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