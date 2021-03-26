Раньше вставать: в воскресенье Молдова переходит на летнее время

Раньше вставать: в воскресенье Молдова переходит на летнее время

Молдова перейдёт на летнее время в последнее воскресенье месяца – 28 марта. Граждане переведут стрелки часов на час вперёд.

Переход на летнее время осуществляется в соответствии с предложением Европейской экономической комиссии ООН и одновременно с государствами-членами Европейского союза. Цель перехода – максимальное использование солнечного света в период с апреля по октябрь, пишет moldpres.md.

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