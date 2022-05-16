“Раньше рака не было”: Онколог назвал самое вредное в составе продуктов

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Онколог и хирург Иван Карасев подтвердил, что распространенное мнение о том, будто “раньше рака не было”, хоть в целом и ошибочно, но не лишено здравого смысла. С одной стороны, если взять 19-й век и начало 20-го, то методы диагностики были, конечно, далеки от современных.

– Пациенты просто умирали от какой-то “хвори”, – отметил онколог, вместе с тем уточнив, что люди тогда “действительно были здоровее”.

Во-первых, ели 1-2 раза в день, то есть полноценных приемов пищи было далеко не 3-4. Во-вторых, в рационе было много овощей (свежих, квашеных, варёных), которые росли на своем огороде, передает rg.ru.

– Основу пищи составляли каши, бобы, а вот мяса было мало. Мясо просто было негде хранить. Его могли разве что солить и вялить. И то, растягивали надолго. Сахар был роскошью. Доступные сладости это сушёные и свежие фрукты, ягоды, мочёные яблоки, – отметил врач.

Что особенно важно – было “практически полное отсутствие консервантов, не говоря уже об усилителях вкуса, красителях, ароматизаторах”.

Среди основных причин, формирующих заболеваемость раком, как показывает статистика, лидирующую позицию занимает неправильное питание – до 35%, подчеркнул специалист, посоветовав избегать чрезмерного употребления продуктов с красителями.

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