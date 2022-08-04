Ранил прохожего, украл у женщины телефон и ограбил аптеку: в столице задержали рецидивиста (ВИДЕО)

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Полиция задержала 26-летнего жителя Чимишлии, который совершил три ограбления за один день.

Всё произошло 2 августа, сообщает пресс-служба полиции. Подозреваемый устроил скандал на улице. Он нанёс прохожему ранение осколком стекла и сбежал с места происшествия. Затем он напал на женщину и украл у неё телефон стоимостью 5 000 леев.

Спустя некоторое время подозреваемый похитил из аптеки кассовый аппарат. Момент кражи попал на камеру видеонаблюдения.

Мужчину задержали. Выяснилось, что ранее он привлекался к уголовной ответственности за грабёж. На этот раз ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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