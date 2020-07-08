Ранил приятеля: в столице задержали преступника, два года скрывавшегося от полиции (ВИДЕО)

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Полицейские сектора Ботаника задержали 47-летнего жителя столицы по обвинению в умышленном причинении вреда здоровью. Ранее мужчину уже привлекали к ответственности за подобные правонарушения.

В июле 2018 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, задержанный повздорил с приятелем, взял кухонный нож и нанёс жертве удар в живот. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Нарушитель скрывался от полиции и был объявлен в розыск.

За содеянное ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

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