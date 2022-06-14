Рангом не вышли

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О политике десоветизации, проводимой действующей проевропейской властью

Кабинет министров Молдовы одобрил поправки в некоторые законодательные акты, предусматривающие понижение статуса ряда советских военных орденов. Авторы инициативы – депутаты от фракции парламентского большинства – уверяют, что делается это для того, чтобы исключить существующие разногласия в двух документах.

Дотянулись до наград

8 июня руководство Министерства труда и социальной защиты вынесло на рассмотрение правительства проект документа с поправками в действующие уже пару десятков лет законодательные акты – Постановление парламента №533 от 13.07.1995 г. «О правах граждан Республики Молдова, награждённых государственными наградами бывшего СССР» и в Закон №190 от 08.05.2003 г. «О ветеранах».

Депутатами парламентской фракции партии «Действие и солидарность» (PAS) Даном Перчуном и Борисом Маркочем было предложено понизить статус ряда советских орденов, так как они якобы сейчас возведены в слишком высокий ранг. На минувшей неделе кабмин проголосовал за внесение изменений в принятое ещё в 1995 году Постановление парламента № 533. Согласно этим поправкам, ордена Красного Знамени, Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, Красной Звезды, Славы и «За личное мужество» приравняли к молдавскому ордену Credința Patriei I степени, посчитав, что он не является равноценным Ордену Штефана чел Маре. А понижение статуса награды предполагает и уменьшение размера персональных выплат с 500 до 100 леев.

Политика десоветизации

Как только данная новость попала в публичное пространство, в обществе поднялась волна возмущения.

Известный журналист Дмитрий Чубашенко отмечает две причины введения вышеназванных поправок в действующее законодательство.

– С одной стороны, речь идёт о сокращении выплат кавалерам советских орденов из пенсионного фонда. Режим президента М. Санду, видимо, посчитал, что в условиях безудержного роста тарифов и цен – это важный источник экономии государственных средств, – высказывает своё мнение Д. Чубашенко. – Если саму инфляцию они обуздать не в состоянии, то урезать пенсии орденоносцам – это в их силах. Международному валютному фонду такая экономия должна понравиться. С другой стороны, эта мера принимается в контексте общей политики десоветизации/дерусификации, проводимой действующей проевропейской властью. По мнению этой власти, всё, что напоминает о Советском Союзе и его правопреемнице Российской Федерации в Молдове, проводящей курс на европейскую интеграцию, должно искореняться.

Тема вирусно стала расходиться по социальным сетям. Люди высказывали своё мнение под статусами известных лиц, разместивших у себя на странице данную новость.

«Это возмутительно!!! Как такое возможно??? Разве проводились слушания с участием Комитета по делам ветеранов? Уважаемые ветераны, председатели территориальных отделений, неужели для того вы воевали, чтобы власть растоптала ваши погоны и боевые награды? С таким трудом добились решения суда о признании этих орденов и приравнивании к выплате по боевым – и тут вам снова! Власть уже не знает, как поднять народ на протест и ввести режим чрезвычайного положения в стране», – пишет К. Светличный.

«Цель (внесения поправок в законы) – совсем не экономия бюджета, в котором зарплаты госаппарата исчисляются десятками тысяч леев в месяц, а унижение и издевательство, плевок в сторону советских людей – тех, кто отвоевал наше право родиться, кто строил и восстанавливал этот край. И это уже глубоко пожилые люди, и их совсем немного», – считает другой пользователь Фейсбука Л. Герасим.

«Не стыдно им отбирать эти несчастные крохи у ветеранов, благодаря которым они сейчас живут и творят беспредел? Никто из депутатов не поперхнулся своей надбавкой к зарплате?», – задаётся вопросами Л. Гинжул.

В беседе с «АиФ в Молдове» председатель Совета ветеранов РМ Алла Мироник сказала, что эта инициатива не обсуждалась с ними, а из информации, появившейся в общественном пространстве (на момент разговора с собеседницей. – Прим. автора.), не совсем было понятно, какие последствия для получателей персональных надбавок она будет иметь.

Юридические несоответствия

Увидев общественный резонанс и массовые возмущения граждан, в минувшую пятницу, 10 июня, авторы инициативы Дан Перчун и Борис Маркоч провели брифинг, в ходе которого привели свои аргументы, почему предложено внести в действующие законодательные акты вышеназванные поправки и каким образом это скажется на сегодняшних получателях персональных надбавок за награды.

Депутат PAS Дан Перчун утверждает, что ими двигало не что иное, как желание устранить юридические несоответствия, которые сегодня существуют между Постановлением парламента № 533 от 13.07.1995 г. «О правах граждан Республики Молдова, награждённых государственными наградами бывшего СССР» и Законом №190 от 08.05.2003 г. «О ветеранах».

– Законодательные нормы этих двух документов противоречат друг другу. Закон «О ветеранах» чётко предусматривал размеры ежемесячных выплат для обладателей орденов, медалей и других видов госнаград. Согласно положениям данного документа, только лицам, награждённым одним из орденов – Республики, Штефана чел Маре, Трудовой Славы всех трёх степеней или носящим звание Героя социалистического труда, установлено персональное пособие в размере 500 леев, – излагал свои доводы Д. Перчун. – Обладатели ордена Красной Звезды никогда не фигурировали в этой категории получателей пособия. В то же время Постановлением парламента № 533 от 13.07.1995 г. орден Красной Звезды был приравнен к Ордену Штефана чел Маре, за который выплачивается персональное пособие в размере 500 леев. Из-за этого противоречия на протяжении многих лет возникали проблемы при интерпретации закона.

По словам народного избранника, с 2003 года, когда был принят Закон «О ветеранах», в котором не была предусмотрена надбавка в размере 500 леев за орден Красной Звезды, 31 из 131 гражданина РМ, обладателя ордена Красной Звезды, удалось добиться через судебные инстанции приравнивания их награды к Ордену Штефана чел Маре и выплаты за неё в качестве персонального пособия вышеназванной суммы. А остальные 100 человек так и получают сегодня в качестве надбавки по 100 леев за орден Красной Звезды.

– Мы преследовали цель раз и навсегда решить этот вопрос, в том числе с учётом того, какое место орден Красной Звезды занимал в иерархии советских орденов, чтобы соотнести его с национальной иерархией наград, – отметил Д. Перчун.

Вместе с тем депутат добавил, что появившиеся в публичном пространстве дискуссии подтолкнули власть пересмотреть некоторые аспекты данного решения. Было это изначально оговорено или же случилось под напором общественности, но, как следовало из заверений Д. Перчуна, участники войн, которые по решению суда добились персональных выплат за орден Красной Звезды в размере 500 леев, так и будут их получать. Вот только в дальнейшем уже никто из нынешних

100 обладателей ордена Красной Звезды, получающих за эту награду надбавку в 100 леев, не сможет через суд повысить её до 500 леев. 50 тыс. леев сэкономили для госбюджета авторы инициативы.

Комментарий

Даже суд уже не поможет

Борис Маркоч, депутат парламента фракции PAS:

– Советские ордена Красного Знамени и Красной Звезды по рангу были, соответственно, на 6-м и 7-м местах. Сегодня в Республике Молдова проживают 131 ветеран войны в Афганистане и 54 ветерана – участника войны 1941 – 1945 гг. – обладатели одного из видов орденов, за которые они получают персональные надбавки. Эти 54 ветерана Второй мировой войны никогда не получали персональную надбавку за орден в размере 500 леев. Такую надбавку получал только 31 обладатель ордена Красной Звезды. Они добились её, выиграв дело в судебных инстанциях Молдовы. А в Законе «О ветеранах» от 2003 года чёрным по белому написано, что персональное пособие в 500 леев назначается только тем лицам, которые являются обладателями либо Ордена Штефана чел Маре, либо Ордена Республики, а из советских наград – ордена Трудовой Славы всех трёх степеней. Если Орден Штефана чел Маре обладает самым высоким рангом, то ордена Красного Знамени и Красной Звезды не могут с ним равняться.

Мнение Шаповалова

Плевок в лицо

Решение правительства о снижении статуса советских боевых орденов и соответственно ежемесячных доплат к пенсии ветеранов, кавалеров этих наград, принятое по предложению депутатов PAS Маркоча и Перчуна, иначе как цинизмом и позором не назовёшь. Законом от 1995 года советские ордена Красного Знамени, Красной Звезды, Отечественной войны двух степеней и знаменитого солдатского Ордена Славы были приравнены по статусу к современному высшему военному ордену Молдовы – Штефана чел Маре. И это заслуженно и правильно, так как этими орденами награждались советские солдаты и офицеры за личное мужество и героизм на поле боя. Сегодня такие награды есть только у нескольких десятков ветеранов ВОВ и у воинов-интернационалистов – участников войны в Афганистане.

Решение правительства о понижении статуса этих самых авторитетных советских боевых наград до статуса молдавского ордена Credinţa Patriei, доплата за который установлена в размере 100 леев, иначе как плевком в лицо ветеранов не назовёшь. Экономия денег бюджета – мизерная, а оскорбление не только ветеранов войны, а всех граждан Молдовы, большое. Эта очередная попытка PAS и его правительства унизить и оскорбить тех, кто освободил Европу от фашизма и нацизма, ещё больше отдаляет власть от молдавского народа.

Борис Шаповалов,

историк, политолог, доктор философии

Любовь Чегаровская