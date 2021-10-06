Ранее судимый тираспольчанин был признан виновным в покушении на убийство

Покушение на убийство, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью и применение насилия в отношении представителя власти – эти обвинения были предъявлены 30-летнему неоднократно судимому жителю Тирасполя.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета Приднестровья, в ночь на 12 октября 2019 года гражданин распивал спиртное с двумя знакомыми в одной из квартир на улице Крупской. Поссорившись с хозяином, злоумышленник избил его, а затем накинулся с ножом на приятеля. Соседи, услышав шум драки, вызвали правоохранителей. Злоумышленник оказал сопротивление прибывшему на место наряду и пытался ударить одного из сотрудников правоохранительных органов нунчаками по голове. Попытка оказалась тщетной – инспектор применил приём рукопашного боя и скрутил правонарушителя.

От рук дебошира серьезно пострадали два человека – им пришлось пройти длительный курс лечения и реабилитации. На основании заключения судебно-психиатрической экспертизы суд признал обвиняемого виновным и назначил ему наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии строгого режима.