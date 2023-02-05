Районные и межрайонные поездки с понедельника подорожают

Национальное агентство автомобильного транспорта установило предельные тарифы на пассажироперевозки. Новые цены будут применяться с 6 февраля.
Межрайонные перевозки:
Для I категории комфорта – 0,92 лея за км;
Для II категории комфорта – 0,81 лея за км.
Районные перевозки:
Для I категории комфорта: 1,02 лея за км;
Для II категории комфорта: 0,91 лея за км.
Рост цен обусловлен изменением стоимости топлива в период 28 января-3 февраля.
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