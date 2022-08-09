Районные больницы и поликлиники сталкиваются с беспрецедентной нехваткой специалистов

Районные больницы и поликлиники сталкиваются с беспрецедентной нехваткой специалистов

В Молдове отмечается острая нехватка врачей, особенно кардиологов, урологов и онкологов. В некоторых районах нет ни одного специалиста этого профиля, поэтому пациенты вынуждены ездить на консультации в соседние районы или в Кишинёв. Тысячи рабочих мест в системе здравоохранения вакантны, а власти признают, что в краткосрочной перспективе у них нет решений. 

Больницы и поликлиники в некоторых районах сталкиваются с беспрецедентной нехваткой специалистов. В районах очень сложно найти неврологов, кардиологов или судмедэкспертов. Многие специалисты ушли из медицинской системы РМ, а молодые специалисты не хотят работать в сёлах. Так, например, в больницах в Окнице, Глодянах, Оргееве, Леова и Кагуле десятки вакантных мест, передаёт tvrmoldova.md.

Ситуация во многих районах крайне серьёзная. Сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смерти в Молдове, а доступ к кардиологам ограничен, особенно в сельской местности. 

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