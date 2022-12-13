Районные больницы хотят подчинить Министерству здравоохранения

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Районные больницы, которые в настоящее время подчиняются районным советам, могут перейти в подчинение Министерству здравоохранения. С данным законопроектом выступили депутаты ПДС. Министерство здравоохранения поддерживает эту инициативу и считает, что это будет способствовать развитию этих больничных учреждений путём выделения им дополнительных средств.

Министр здравоохранения Алла Немеренко заявила на пресс-конференции, что в настоящее время наблюдается нехватка необходимого оборудования, не говоря уже о передовом оснащении. В результате качество предоставляемых услуг низкое, медицинские работники покидают систему. Также отмечается нехватка финансовых ресурсов.

– То, что предлагает парламент, на самом деле призвано поддержать оптимизацию управления больницами, которое в последнее время стало плохим и очень часто имеет аспекты политического влияния. Мы хотим деполитизировать систему здравоохранения, – отметила министр.

По её словам, районные советы недостаточно инвестируют в инфраструктуру больниц. Министр также заявила, что учреждения сталкиваются не только с острой нехваткой оборудования, но и с его неэффективным использованием, отсутствием современных операционных и процедурных кабинетов. Вместо этого на их территориях работают частные экономические агенты.

– Упущенный доход районных больниц огромен. Больничные медицинские подразделения находятся в недобросовестной конкуренции с частными единицами, тем самым постепенно деградируя и уступая место частным структурам. В конце концов, именно Министерство здравоохранения в последние годы инвестирует в развитие районных больниц, а не местные органы власти, – добавила Алла Немеренко.

Один из авторов проекта, депутат Дан Перчун заявил, что в настоящее время Минздрав фактически не имеет рычагов контроля над этими больницами, хотя граждане требуют от министерства обеспечить качество услуг.

– Граждане жалуются в Министерство здравоохранения, но оно может только создать комиссию для проверок, но не имеет полномочий принимать решения. Например, уволить директора может только районный совет на местном уровне. Мы знаем наши политические реалии в районных советах, когда разделение должностей происходит строго по политическим критериям, и директор пользуется политической поддержкой председателя района, который является представителем одной из партий. В этой ситуации вероятность увольнения директора минимальна, независимо от того, какие проблемы существуют в этой больнице, – объяснил Дан Перчун.

Чтобы вступить в силу, проект должен быть одобрен правительством и принят парламентом, передаёт ipn.md.

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