Райляну о Санду: Оболгала тех, кто добился предоставления Молдове вакцины, а сегодня собирает лавры

Тенденция “лучшего человека” присваивать себе чужие заслуги становится уже смешной. Об этом на своей странице в соцсети пишет депутат ПСРМ Адела Райляну. Она отмечает, что, несмотря на то, что Майя Санду не имеет никакого отношения к первой партии доз вакцины, предоставленной нашей стране через платформу COVAX, этот “лучший человек” принимала участие в церемонии получения прививок вместо тех, кто действительно усердно трудился последние месяцы для того, чтобы это стало возможным.

– Прямо как в басне “Муха”. Выходит на передовую и строит из себя спасительницу. И уже никого не интересует, что позади – восемь месяцев работы, усилия, подсчёты, подготовка. Десятки людей из Министерства здравоохранения, Национального агентства общественного здоровья, ВОЗ и UNICEF, которые ещё в июле 2020 года начали подготовку для того, чтобы сегодня у нас была вакцина. Когда они работали, “лучшая” была занята распространением лжи и сеяла недоверие к медицинской системе. Однако, несмотря на все атаки, профессионалы посвящали себя защите населения и обретению вакцины, – отмечает депутат ПСРМ.

Райляну подчёркивает: получение сегодня Молдовой 14400 доз вакцины от коронавируса – заслуга тех, кто приложил все усилия для того, чтобы это стало возможным.

– Именно они и достойны благодарности, а не те, кто умеют только “собирать лавры”, – подытожила она.



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