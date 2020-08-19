Радван разоблачила Таубер: какие несоответствия обнаружены в декларациях о доходах и имуществе депутата “Шор”

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“Звезда дешевых шоу в парламенте, героиня отчетов KROLL и марионетка беглого олигарха Илана Шора Марина Таубер несомненно должна стать объектом изучения и Национального органа по неподкупности”. Так считает депутат ПСРМ Марина Радван. Она отмечает, что Таубер хвастает в гламурных студиях брендовыми туфлями, одеждой и сумками, стоимость которых соразмерна со средней пенсией человека за 5 лет. Однако официально задекларированные за прошлые годы доходы депутата “Шор” куда скромнее, чем её внешний вид, пишет Радван.

Депутат ПСРМ констатирует, что декларации о доходах и интересах Марины Таубер вызывают множество вопросов. Бросаются в глаза и нарушения. В частности, отмечает Радван, депутат “Шор” обязана декларировать свои доходы и имущество, начиная с 2015 года, когда она была директором специализированной спортивной школы тенниса. Затем Таубер являлась мэром коммуны Жора де Мижлок, а в марте 2019 года получила мандат депутата. Одновременно Таубер была муниципальным советником Оргеева со 2 ноября 2019 года. Хотя она подала декларацию об имуществе и доходах после утверждения депутатского мандата, в общественном доступе нет информации об ее декларации, которая должна была быть подана в связи с исполнением должности муниципального советника.

Автор обращения в Национальный орган по неподкупности также констатировала, что, хотя Таубер сообщила в 2016 году о том, что на основании контракта владеет с 2015 года квартирой площадью 97,7 квадратных метра, информация об этой недвижимости в декларации за 2015 год отсутствует. Также, согласно декларациям, Таубер получала скромные доходы, которые до момента обретения депутатского мандата не превышали размер средней зарплаты по экономике. О других средствах в декларациях сведений нет.

Указанные в документах за 2017-2018 годы доходы Радван считает противоречивыми и вызывающими вопросы. Так, инспекторы Национального органа по неподкупности проинформированы о том, что, согласно декларациям за 2015-2019 годы, Таубер должна была 150 554,71 леев “Victoriabank”. Кредит нужно было погасить до 2019 года по ставке 18% годовых. Таким образом, ежегодно она должна была выплачивать 41 208 леев только в виде процентов, без учета основной суммы долга.

– Откуда она взяла деньги, если декларируемые доходы были скромными? И на какие средства она жила?– задается вопросами Радван.

Депутат ПСРМ констатирует, что данные, указанные в декларации Марины Таубер, вызывают недоумение, в том числе и из-за ее статуса акционера “Unibank” с 4,6% долей в уставном капитале, полученной в результате сделок с множеством нулей: USD 225 000; EUR 688 759.52; MDL 17 922,043. И хотя в момент появления необходимости декларировать свои доходы в 2015 году Таубер уже владела акциями, суммы, уплаченные за них, противоречат весьма скромным ее доходам – тогда у нее было только 7/18 долей в квартире площадью в 72,8 квадратных метров, банковский кредит и никаких доходов.

– Напомним, что Марина Таубер фигурирует в расследовании KROLL. Этот факт демонстрирует, что вышесказанное может быть связано с преступными схемами, которые являются предметом проводимого уголовного расследования. Надеюсь, что обращение в Национальный орган по неподкупности завершится установлением нарушений в декларации об имуществе Марины Таубер, – заключила Радван.

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