Радван: Пульт дистанционного управления Таубер находится в руках Шора

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Депутатом партии “Шор” Мариной Таубер дистанционно управляет ее шеф – как во время заседаний парламента, так и в ходе акций протеста. Так считает депутат ПСРМ Марина Радван. Она отмечает на своей странице в соцсети, что кроме обуви за тысячу долларов и ремня за 2 тысячи, у Таубер есть еще одна отличительная характеристика – она всегда в наушниках.

Радван считает, что через них Таубер в режиме нон-стоп получает указания от Шора.

– Она кукла с дистанционным управлением. Шор не только в ее сердце, но и в ее голове – через наушники. Из Израиля вор-миллиардер диктует, что говорить, что кричать, когда кричать, когда поднимать руку или что-либо еще. Это как телевизор, которым вы управляете при помощи пульта, сидя на диване. Пульт дистанционного управления Мариной Таубер находится в руках Илана Шора, – отметила Радван.

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