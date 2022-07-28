Раду Мариан: Всё общество должно осудить войну и поддержать Украину

Депутат ПДС Раду Мариан призывает оппозицию осудить “развязанную Россией войну” и поддержать Украину. Об этом он заявил на заседании парламента.
– Очень важно, чтобы всё общество, вне зависимости от политических взглядов и предпочтений, осудило войну и поддержало Украину, – сказал Мариан.
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Почему такие заявления сходят за умные в наше время? Конкретики нет. Чем поддержать? Как поддержать? Что это означает? Пусть пример покажет… Столько глупостей как говорят в последнее время разные люди, особенно стоящие у управления, у меня лично вызывают недоумение…