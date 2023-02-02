Раду Мариан возглавил постоянную парламентскую комиссию по экономике, бюджету и финансам

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Раду Мариан стал новым председателем комиссии по экономике, бюджету и финансам. Соответствующее решение было принято сегодня голосами 66 депутатов.

Состав комиссии претерпел и другие изменения. Так, Валентина Маник стала вице-председателем, Серджиу Лазаренко – секретарём, а Виктор Спыну – членом комиссии.

Также изменён номинальный состав других постоянных парламентских комиссий. Новый депутат от ПДС Алина Дандара вошла в состав комиссии по внешней политике и европейской интеграции, а Михаил Ляху – в комиссию по контролю за государственными финансами.

В парламенте XI созыва было создано 11 постоянных комиссий, передаёт moldpres.md.

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