Раду Мариан похвастался, что побывал на концерте любимой группы в Лондоне

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Депутат ПДС в свой отпуск отправился в Лондон, где принял участие в концерте любимой группы. Впечатлениями Раду Мариан поделился на своей странице в соцсети, допустив при этом ошибку в написании названия коллектива.

– Есть хорошие вещи, есть великолепные вещи, есть удивительные вещи, и есть Coldplay на Wembley, где 90 тысяч человек поют вместе. Вне этого мира, – отметил Мариан.

Ранее он рассказал, что потратил на билет 70 евро, а жить во время поездки собирался у друзей.

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