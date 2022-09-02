Раду Мариан: Молдова не приемлет уроков от варварской России (ФОТО)

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Республика Молдова не приемлет уроков демократии от России, «страны, в которой топчут права народа, где запрещены свободные протесты, а диктатура у себя дома». Так депутат ПДС Раду Мариан прокомментировал заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что Москва сделает всё, чтобы защитить права русскоязычного населения в Молдове и Приднестровье.

Он назвал декларацию Лаврова «истеричным выходом».

⁃ В отличие от путинской России, которая варварским образом вторгается в другие страны, Молдова выступает за разрешение конфликтов мирным путём. Каждый житель Молдовы, вне зависимости от языка общения и этноса, пользуется всеми правами и свободами, предусмотренными демократией, – отметил Раду Мариан на своей странице в соцсети.

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