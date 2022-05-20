Радиационный фон в Молдове остаётся стабильным

Радиационный фон в Молдове остаётся стабильным

Об этом сообщили в Министерстве окружающей среды.

Агентство по охране окружающей среды постоянно следит за уровнем радиации и констатирует, что никакого повышения не наблюдается, заявили в ведомстве после того, как в прессе появилась информация о якобы надвигающемся на Молдове облаке дыма из Чернобыля.

– Облако дыма направляется на юг и на юго-запад Украины – Одесскую область и северное Причерноморье. В зоне развития дымового облака с 19 по 21 мая вероятность осадков невелика, – говорится в сообщении министерства. 

Раннее в метеослужбе Румынии сообщили, что процесс перемещения облака дыма из зоны Чернобыля на территории Украины в период с 19 по 21 мая может затронуть Молдову.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md