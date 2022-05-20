Радиационный фон в Молдове остаётся стабильным

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Об этом сообщили в Министерстве окружающей среды.

Агентство по охране окружающей среды постоянно следит за уровнем радиации и констатирует, что никакого повышения не наблюдается, заявили в ведомстве после того, как в прессе появилась информация о якобы надвигающемся на Молдове облаке дыма из Чернобыля.

– Облако дыма направляется на юг и на юго-запад Украины – Одесскую область и северное Причерноморье. В зоне развития дымового облака с 19 по 21 мая вероятность осадков невелика, – говорится в сообщении министерства.

Раннее в метеослужбе Румынии сообщили, что процесс перемещения облака дыма из зоны Чернобыля на территории Украины в период с 19 по 21 мая может затронуть Молдову.

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