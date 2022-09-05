Радиационный фон в Молдове остаётся стабильным

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Несмотря на то, что ситуация на Запорожской АЭС остается тревожной, Агентство по охране окружающей среды Республики Молдова сообщает, что на данный момент никаких изменений радиоактивности на территории нашей страны не зафиксировано.

Агентство по охране окружающей среды сообщает, что ежедневно отслеживает значения радиоактивности, регистрируемые в 7 станциях с ручным мониторингом в Сороках, Фалештах, с. Корнешты, с. Бравица, Комрате, Леова и с. Бэлцата, а также в 5 станциях с непрерывным автоматическим мониторингом в городах Штефан-Водэ, Бельцы, Кишинёв, Бричаны и Кагул.

Так, согласно полученным данным, гамма-излучение на всех станциях на территории страны составляет от 0,09 до 0,16 мкЗв/ч при допустимом пороге в 0,25 микрозиверт в час.

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