Ради работы в Молдове Драгалин отказалась от зарплаты в 10 тысяч долларов ежемесячно (ДОКУМЕНТ)

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Новая начальница Антикоррупционной прокуратуры Вероника Драгалин отказалась от американской зарплаты в 10 тысяч долларов ежемесячно ради должности в Молдове.

Так, согласно декларации о доходах, поданной Драгалин в Национальный орган по неподкупности, в 2021 году она получила зарплату в размере 122 тысяч долларов за работу в американской правовой системе, пишет unimedia.info. Это значит, что в месяц её заработок составлял более 10 тысяч долларов.

Ещё 27 000 долларов Вероника Драгалин получила в виде дивидендов. На её имя открыты 5 банковских счетов, на которых хранятся более 380 тысяч долларов.

При этом Драгалин не владеет ни недвижимостью, ни транспортными средствами.

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