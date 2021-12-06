Ради бутылки: мужчина “обчистил” собственную мать

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73-летняя женщина обратилась к правоохранителям.

Пока женщина была на улице, её 39-летний сын опустошил кошелёк. Пенсионерка заподозрила неладное, когда встретилась с ним у подъезда. Зайдя в квартиру, проверила сбережения – налички на месте не было, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Женщина призналась: деньги пропадают не впервые, но сына жалела, к правоохранителям не обращалась. Мужчина состоит на учёте у нарколога, проходил лечение от алкоголизма, нигде не работает и продолжает злоупотреблять спиртным.

Часть похищенной суммы он оставил на карманные расходы, остальное перепрятал. На момент разбирательства некоторую сумму гражданин уже успел потратить на алкоголь.

По данному факту проводится разбирательство.

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