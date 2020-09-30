Рада Украины отменила пленарные заседания из-за коронавируса

Рада Украины отменила пленарные заседания из-за коронавируса

В Верховной Раде Украины приняли решение отменить пленарные заседания 1 и 2 октября из-за вспышки коронавируса в стране. В эти дни народные депутаты будут работать в комитетах, заявил председатель ВР Дмитрий Разумков, передает УНН

– Депутатские фракции и группы обратились с предложением четверг и пятницу определить комитетскими днями для того, чтобы ВР продолжила свою работу, но что позволило бы уменьшить количество концентрации людей в одном помещении, — рассказал спикер украинского парламента.

При этом он отметил, что сегодня, 30 сентября, парламентарии смогут принять соответствующий проект постановления. Также предполагается, что комитеты Верховной Рады смогут заседать в онлайн-режиме.

Известно, что в Раде зафиксировали за последнюю неделю вспышку заболеваемости коронавирусной болезнью среди нардепов и работников Аппарата ВР — до 10 человек.
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