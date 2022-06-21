Рацион обитателей столичного зоопарка пополнился сезонными фруктами и овощами

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Кроме того, по мере повышения температуры воздуха сотрудники зоопарка будут дополнительно затенять вольеры для животных.

Директор столичного зоопарка Алексей Ганцацук уточнил, что копытные животные труднее всего переносят высокие температуры, а легче всего с жарой справляются тропические виды.

– В этот период меню животных обогащается сезонными фруктами и овощами. С наступлением лета наши подопечные потребляют больше воды, которую сотрудники часто меняют. Также питание животных богато мясом и злаками. С повышением температуры вольеры будут дополнительно затенены, а внутри них будут устроены специальные пространства, где животные смогут принять ванну, чтобы освежиться, — рассказал Ганцацук, пишет moldpres.md.

Руководство зоопарка уточнило, что в скором времени в Кишинёв привезут несколько новых видов птиц и животных.

В настоящее время в столичном зоопарке проживает более тысячи питомцев. Летом он работает с 8:00 до 20:00, кроме понедельника. Цена билета для взрослых – 30 леев, для детей от 7 до 18 лет – 5 леев. Дети до 7 лет проходят бесплатно.

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