Врач назвала бесполезные при лечении простуды «бабушкины» методы

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Такие популярные «бабушкины» методы, как водка с перцем, горчичники и банки, не помогут при лечении простуды и гриппа, предупредила врач-терапевт Екатерина Есакова. Она назвала эти и ряд других бесполезных и даже опасных способов улучшить самочувствие во время болезни.

Как отметила Есакова, простуду и грипп нельзя вылечить при помощи водки с перцем: действие будет только тонизирующим, но не терапевтическим. Более того, в спиртных напитках содержится этиловый спирт, который ослабляет иммунитет и способность организма противостоять простудам, передает lenta.ru.

Еще одним сомнительным народным методом терапевт назвала употребление чеснока. По ее словам, противовирусные свойства этого продукта опровергнуты учеными, зато известно, что злоупотребление им может спровоцировать сильную изжогу. Также не стоит пытаться облегчить свое состояние при помощи чрезмерно горячих напитков, банок и горчичников: они могут привести к ожогам, но не снимут воспаление.

И наконец, как отметила Есакова, самым экстремальным «бабушкиным» способом лечения является обливание холодной водой во время болезни.

– При этом сильно снижаются защитные силы иммунитета, организм испытывает сильный шок. Для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями это может закончиться инсультом или инфарктом, — констатировала врач.

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