Работы в рамках проекта “Хорошие дороги для всех” в некоторых районах уже были выполнены в полном объёме

Работы в рамках проекта “Хорошие дороги для всех” в некоторых районах уже были выполнены в полном объёме

Работы в рамках проекта “Хорошие дороги для всех” в настоящее время выполнены на 65%, а в некоторых районах они уже были завершены. Об этом на заседании правительства заявил министр экономики и инфраструктуры Сергей Райлян. 

– У нас ещё есть время до конца ноября. Нет причин для задержек. В график уложимся, – заверил он. 

В то же время Ион Кику призвал ответственных приложить все усилия для того, чтобы запланированные работы были завершены в срок.

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