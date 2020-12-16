Работы в подземном переходе на пересечении Дачии и Теилор близки к завершению (ФОТО)

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Реконструкция данного объекта началась осенью текущего года. В настоящее время работы выполнены на 90%.

Об этом на своей странице в соцсети написал вице-претор сектора Ботаника Юрий Витнянский.

На данный момент ведутся работы по отделке стен, потолка, шлифовке пола. На этой неделе начнутся работы по установке козырьков. Как и планировалось, реконструкция подземки будет завершена до конца года: для местных жителей отремонтированный подземный переход станет хорошим подарком к Новому году, – отметил он.

Также на Ботанике идёт ремонт подземного перехода на бульваре Дечебал (угол с Титулеску), который планируют завершить в начале весны 2021 года.

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