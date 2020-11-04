Работы в парке “La izvor” продолжаются: обустраиваются тротуары, велодорожка и фонтан

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Накануне стартовали работы по укладке асфальта на пешеходной аллее и дорожке для велосипедистов. Об этом сообщил генпримар Ион Чебан.

Он отметил, что за несколько дней будет заасфальтировано около 3000 метров тротуара.

– Предусмотрено обустройство пешеходных аллей длиной 7,8 км, которые соединят 4 озера. Строится большой фонтан у главного входа в парк. Тротуар рядом с дорогой, который часто является предметом обсуждения в социальных сетях, также будет отремонтирован. Как я говорил ранее, в этом году мы намерены восстановить две из четырёх существующих зон отдыха, – добавил градоначальник.

Парк “La izvor” в секторе Буюканы занимает территорию в 163 га. Столичная примария намерена превратить его в центр для любителей спорта, а также место для отдыха всех граждан.

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