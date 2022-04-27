Работы по замене бордюров на бульваре Куза-Водэ подходят к концу

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Об этом сообщил вице-претор Ботаники Юрий Витнянский.



– После праздников начнём работы по фрезерованию старого асфальтового покрытия. Затем приступим к укладке биндера и асфальта. Работы по ремонту дороги будут завершены во второй декаде мая. К концу мая планируется начать благоустройство тротуаров бульвара, – написал он в соцсети.

Вице-претор Ботаники отметил, что в текущем году будет благоустроен отрезок бульвара Куза-Водэ от ул. Сармизеджетуса до бул. Дачия.

– Объект посетили муниципальные советники от ПСРМ Ирина Забабурина, Сергей Дойна и Олег Шерепитко, с которыми мы обсудили детали реализации ремонтных работ и планы по благоустройству, – отметил Витнянский.

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