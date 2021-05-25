Работы по восстановлению тротуара на улице Ливиу Деляну идут полным ходом

Работы по восстановлению тротуара на улице Ливиу Деляну идут полным ходом

Об этом сообщил Ион Чебан. Он отметил, что ранее с данной территории были убраны киоски, а в настоящее время ведутся работы по восстановлению территории для пешеходов. 

Работы предполагают укладку новой плитки, установку уличной мебели, обустройство велодорожек и парковочных мест для автомобилей, модернизацию уличного освещения и установку системы полива. Также будут благоустроены близлежащие зелёные зоны, – добавил генпримар.

В настоящее время во всех секторах столицы одновременно реализуются несколько проектов по благоустройству зелёных зон или парковок.

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