Работы по восстановлению тротуара на улице Ливиу Деляну идут полным ходом

0

Об этом сообщил Ион Чебан. Он отметил, что ранее с данной территории были убраны киоски, а в настоящее время ведутся работы по восстановлению территории для пешеходов.

Работы предполагают укладку новой плитки, установку уличной мебели, обустройство велодорожек и парковочных мест для автомобилей, модернизацию уличного освещения и установку системы полива. Также будут благоустроены близлежащие зелёные зоны, – добавил генпримар.

В настоящее время во всех секторах столицы одновременно реализуются несколько проектов по благоустройству зелёных зон или парковок.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.