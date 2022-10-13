Работы по восстановлению сквера “Дечебал” идут полным ходом

Работы по восстановлению сквера “Дечебал” идут полным ходом

Продолжаются работы по реабилитации сквера на бульваре Дечебал и участка возле памятника Сергею Лазо в секторе Ботаника.

Работы предусматривают: реконструкцию пешеходных дорожек, монтаж системы полива и системы освещения, обустройство детских игровых зон и фитнес-площадки, установку уличной мебели и обустройство зелёных зон.

Ранее была восстановлена площадь Дечебал возле памятника Сергею Лазо, где была построена подпорная стена и заменены тепловые сети. Также были обустроены парковочные места.

Уточним, что проект по реабилитации сквера является многолетним.

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