Работы по восстановлению парка на улице Сармизеджетуза идут полным ходом

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По периметру парка на улице Сармизеджетуза в секторе Ботаника ведутся работы по снятию старого асфальта с тротуара. По словам генерального примара Кишинёва Иона Чебана, на прошлой неделе были демонтированы старый асфальт с аллей в парке, а также уличная мебель.

– Вместе с тем рабочие убирают парк и проводят земляные работы, подготавливая пешеходные дорожки для укладки плитки. В ближайшее время в парке будут установлены системы полива и освещения, – сказал Чебан.

В ходе обустройства парка на улице Сармизеджетуза будут осуществлены следующие работы: капитальный ремонт инженерных сетей, обустройство тротуаров, установка новой уличной мебели, установка камер видеонаблюдения, обустройство детской и спортивной площадок, а также площадки для выгула собак, установка общественного туалета, обустройство парковочных мест для автомобилей.

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